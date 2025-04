Cienciano x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Repórter do caderno de Esportes

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cienciano e Atlético-MG se enfrentam hoje, terça-feira, 1° de abril (1°/04), em jogo válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru, às 21h30min (horário de Brasília).

Cienciano x Atlético-MG: como chegam os times

O Cienciano já foi campeão do torneio, em 2003, e conta com a altitude para surpreender. Já o Atlético-MG ligou o sinal de alerta após a derrota na estreia do Campeonato Brasileiro.



A partida será apitada por Leandro Rey, com os assistentes Gabriel Chade e Facundo Rodriguez. O VAR será conduzido por Hector Paletta. (Com Gazeta Esportiva)

Cienciano x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana

ESPN: canal de TV fechada

Disney+: serviço de streaming



Sul-Americana: dia e horário do jogo Cienciano x Atlético-MG

Terça-feira, 1° de abril (1°/04), às 21h30min (horário de Brasília).