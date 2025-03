Sport fica à frente de Ceará e Fortaleza e tem maior torcida do Nordeste, aponta pesquisa

Segundo pesquisa do InfoMoney, as equipes cearenses aparecem entre as escolhas dos torcedores de clubes no Brasil

De acordo com uma pesquisa do site Infomoney, conduzida por TM20 Branding e Brazil Panels, o Sport é o clube com maior torcida do Nordeste, à frente de Ceará e Fortaleza. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas da cinco regiões do Brasil, entre 6 e 20 de fevereiro, da maneira virtual.

Do montante, o Ceará possui 1,6% da quantidade de torcedores, enquanto o Fortaleza detém 1,4% dos amantes de futebol. O Sport lidera o recorte regional, com 2,7%, e o Bahia está logo atrás, com 2,5%. Já o Vitória aparece com 1,9%. A pesquisa considera uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.