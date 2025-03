Ranking das maiores torcidas aponta Flamengo e Corinthians com quase metade da preferência nacional; veja top-15

Flamengo e Corinthians ainda lideram o ranking de maiores torcidas do Brasil a braçadas, reunindo quase metade da preferência total de torcedores no país: 44,2%. O Rubro-Negro mantém vantagem notável em relação ao Alvinegro, bem como o Timão também fica consideravelmente à frente do terceiro colocado, o Palmeiras. Aliás, se a pesquisa do ‘InfoMoney’ valesse vaga direta para Libertadores, o G4 seria composto majoritariamente por equipes paulistas.

O Clube de Regatas do Flamengo reúne, sozinho, 24,8% da preferência da população brasileira, enquanto o Sport Club Corinthians Paulista atinge outros 19,4% dos torcedores. O Palmeiras fica com 8,1% na terceira colocação, e o São Paulo fecha o G4 com 7,7%. O ranking só volta a contar com um time carioca no quinto lugar, com aparição do Vasco da Gama e seus 4,8% de cruz-maltinos fieis.