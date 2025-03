Raphinha supera Neymar e Kaká e se torna brasileiro com mais gols em uma fase da Champions League

Além da marca histórica, o brasileiro também chegou ao topo do ranking de artilheiros, superando Serhou Guirassy

O atual camisa 11 do Barcelona, Raphinha, marcou dois gols na vitória desta terça-feira, 11, por 3 a 1 sobre o Benfica, nas oitavas de final da Champions League 2024/25. Com os dois tentos, o atacante chega a 11 gols, se isola na artilharia da competição, além de atingir o recorde de brasileiro com mais gols em uma só fase da Champions.

Com a marca, o gaúcho superou compatriotas de peso, como: Neymar em 2014/15, Kaká em 2006/07, Jardel em 1999/00 e Rivaldo também em 1999/00, que marcaram 10 gols em uma só fase da competição.