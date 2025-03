Barcelona vence Benfica com show de Raphinha e vai às quartas da Champions

Raphinha marca dois gols, dá assistência para golaço de Lamine Yamal e se torna artilheiro isolado da competição / Crédito: Jogada 10

O Barcelona é o primeiro time classificado para as quartas de final da Champions 2024/25. Nesta terça-feira (11), o Barça voltou a vencer o Benfica, desta vez por 3 a 1, no Estádio Olímpico Lluís Companys, e avançou de fase com placar agregado de 4 a 1. A grande estrela da noite foi o brasileiro Raphinha, com dois gols marcados e uma assistência para um golaço de Lamine Yamal. Enquanto o zagueiro Otamendi anotou o de honra para o time português. A partida foi histórica para Raphinha. Isto porque ele chegou a 11 gols na competição e se tornou o brasileiro com o maior número de gols em uma única edição de Champions. O atacante ainda tem outras cinco assistências no torneio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, Raphinha ultrapassou Guirassy, do Borussia Dortmund, que tem 10 gols, e agora é o artilheiro isolado desta edição da Champions. Esta é a temporada mais goleadora da carreira do Raphinha, com 27 gols até o momento.

Com o resultado, o Barcelona espera o vencedor do confronto entre Borussia Dortmund e Lille. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 14h45 (de Brasília), na França. No primeiro duelo, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 no Signal Iduna Park. Por outro lado, o Benfica se despede da Champions nas oitavas de final. Dessa maneira, não há mais clubes portugueses na competição.