Jogador do Palmeiras sofre ataque racista no Paraguai e cobra punição: 'Até quando?'

O jogo se encaminhava para uma vitória tranquila de 3 a 0 pela Libertadores Sub-20, quando o jogador de 18 anos foi substituído. No caminho para o banco de reservas, um torcedor começou a imitar um macaco em direção ao atleta, que logo chamou a atenção do árbitro, que levou a paralisação da partida por alguns minutos.

Mais um caso de racismo foi registrado no futebol sul-americano na noite desta quinta-feira, 6. Luighi, atacante do Palmeiras, foi alvo de atos racistas por parte de um torcedor do Cerro Porteño, do Paraguai.

"Vocês não vão me perguntar sobre o ato de racismo que ocorreu hoje comigo? É sério? Até quando vamos passar por isso? Me fala, até quando? O que fizeram comigo é crime, não vai perguntar sobre isso? [...] A Conmebol vai fazer o que sobre isso? Ou a CBF, sei lá. Você não ia perguntar sobre isso né? Não ia. É um crime o que ocorreu hoje. Isso aqui é formação, estamos aqui para aprender", afirmou o camisa 9.

O Verdão se pronunciou logo após o fim da partida, em nota oficial, repudiando o crime e prestando solidariedade aos jogadores. O clube prometeu ir "até últimas instâncias" para punir os responsáveis pelos atos racistas.

"É inadmissível que, mais uma vez, um clube brasileiro tenha de lamentar um ato criminoso de racismo ocorrido em jogos válidos por competições da CONMEBOL. A Sociedade Esportiva Palmeiras presta toda solidariedade aos atletas do clube que estão disputando a Libertadores Sub-20 no Paraguai e comunica que irá até as últimas instâncias para que todos os envolvidos em mais esse episódio repugnante de discriminação sejam devidamente punidos. Racismo é crime! E a impunidade é cúmplice dos covardes! As suas lágrimas, Luighi, são nossas! A Família Palmeiras tem orgulho de você!", conclui a nota do Alviverde.