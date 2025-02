Vini Jr é vítima de racismo em partida contra Real Sociedad

Atacante do Real Madrid sofre novamente com atos racistas; torcedor do time adversário faz gesto imitando um macaco em direção ao brasileiro / Crédito: Jogada 10

Em uma triste realidade, Vini Jr segue sofrendo com racismo na Espanha. Dessa vez, o jogador do Real Madrid foi ofendido por um torcedor do Real Sociedad nesta quarta-feira (26), na vitória do time merengue por 1 a 0 pela ida da semifinal da Copa do Rei, em San Sebastián. O episódio aconteceu quando o jogador estava próximo a uma das laterais do campo e, assim, foi alvo de insultos por parte de torcedores do time adversário. O brasileiro respondeu às provocações incentivando mais barulho e sorrindo. Enquanto isso, um torcedor fez um gesto imitando um macaco. Porém, Vini estava de costas e não viu a ação no momento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Aliás, o confronto teve uma paralisação em determinado momento, enquanto exibiam uma mensagem pedindo que os torcedores parassem com as ofensas.