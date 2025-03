Processo para confirmar morte encefálica de jogador do Bragantino é iniciado

Pedro é filho do ex-futebolista Lucas Severino, que representou a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Sydney de 2000

Segundo informações do Globo Esporte (GE), a Polícia Rodoviária Estadual (PMESP), o carro em que a vítima e outro jogador do time, Pedro Castro, 18, estavam colidiu contra a traseira de um caminhão na Rodovia Anhanguera, na altura de Americana.

O jogador do Red Bull Bragantino, Pedro Severino, 19, sofreu um grave acidente enquanto se deslocava até Atibaia, onde realizaria o primeiro treino pelo time, o qual tinha contrato firmado até janeiro de 2026. O Hospital Municipal de Americana, em São Paulo, abriu o processo para confirmar a morte encefálica do jogador.

De acordo com o portal de notícias Uol, a PR não informou se os condutores do carro e do caminhão também ficaram feridos. Eles passaram pelo teste de bafômetro e não se constatou consumo de álcool.

Segundo o G1 Campinas e Região, ambos foram socorridos por uma viatura da CCR AutoBAn, concessionária que administra a via, e encaminhados ao Hospital Municipal de Americana. Por volta de 10h50min, Severino passou por um procedimento com neurocirurgião.

O hospital informou que a cirurgia foi realizada com sucesso, mas o quadro do jogador ainda era considerado gravíssimo, e que ele estava sob cuidados intensivos, com suporte respiratório.