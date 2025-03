Campeonatos estaduais: saiba como estão atualmente os 27 torneios

Apenas um estadual do Brasil ainda não iniciou as disputas nesta temporada. Os primeiros campeões saem já no dia 15 de março, em diferentes unidades federativas. Veja um resumo dos 27 estaduais do País

O Esportes O POVO preparou um (imenso) guia sobre o momento estadual de todos os Campeonatos Estaduais. Entre eles, destaque para o Mineiro, cujas finais começam neste fim de semana com Atlético-MG buscando o hexa, Gaúcho, em que o Internacional tenta impedir o octacampeonato do Grêmio , e o Paulistâo, onde o semifinalista Palmeiras tenta o tetra.

Campeonato Cearense - O Manjadinho está nas semifinais, com grande chance de clássico na decisão. Isso porque o Ceará venceu o Maracanã por 3 a 0 no jogo de ida; assim, avança à decisão até com derrota por dois gols na volta, marcada para o domingo, 9. O outro finalista sai um dia antes, do Clássico das Cores, entre Fortaleza e Ferroviário. Como o primeiro confronto ficou em 0 a 0 , quem vencer avança. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. O Ceará é o atual campeão.

Campeonato Baiano - A situação das semifinais do Baianão é bem parecida com a do Campeonato Cearense. Um gigante praticamente classificado: o Vitória goleou o Atlético-BA por 4 a 0. Um gigante com um desafio grande pela frente: o Bahia perdeu em casa, por 2 a 1, para a Jacuipense. O Leão recebe o Atlético-BA no sábado, 8, enquanto o Esquadrão viaja a Feira de Santana no domingo, 9. O atual campeão é o Vitória .

Campeonato Piauiense - Com direito a rebaixamento do tradicional River — maior campeão do Estado, com larga margem —, as semifinais piauienses estão definidas. O atual campeão Altos encara o Fluminense-PI, enquanto o Piauí duela com o Parnahyba. Serão duelos de ida e volta.

Campeonato Maranhense - Ainda bem atrasado, o Campeonato Maranhense está, oficialmente, na 12ª de 14 rodadas da primeira fase. Ainda assim, o máximo que qualquer time jogou foram 9 partidas. Quatro times avançam para as semifinais e as vagas, hoje, seriam de Imperatriz, Sampaio Corrêa, Pinheiro e Iape. Mas a única coisa que parece definida é o rebaixamento do Viana, que entrou em campo 9 vezes e segue sem nenhum ponto marcado. O Sampaio Corrêa é o atual campeão.

Campeonato Sergipano - Apenas um semifinalista está definido: o Confiança, atual campeão e dono da melhor campanha da primeira fase. Os três outros remanescentes saem de três confrontos da segunda fase, na quarta-feira, 5. O Itabaiana (2º) recebe o Sergipe (7º); o Lagarto (3º) encara o Falcon (6º); e o América de Propriá (4º) duela com o Guarany-SE (5º). Entre os que avançaram, o de pior campanha na fase inicial pega o Confiança, enquanto os demais se enfrentam. As semifinais têm jogo de ida e volta.

Campeonato Mineiro - O sonho do hexa do Atlético-MG está muito próximo. Só um rival pode impedir: o América-MG. O Galo chegou à decisão após eliminar o Tombense em duplo 2 a 0. Já o Coelho despachou o Cruzeiro nos pênaltis, após duplo 1 a 1. As finais serão nos próximos dois fins de semana.

Campeonato Capixaba - As quartas de final começam na quarta-feira, 5, em jogos de turno e returno. Os duelos são: Desportiva Ferroviária x Vilavelhense; Capixaba x Rio Branco; Real Noroeste x Porto Vitória e Rio Branco VN x Vitória. O Rio Branco venceu o Rio Branco VN na final de 2024 e busca o bi.

Sul

Campeonato Gaúcho - O Grêmio quer adicionar um número na maior hegemonia viva em estaduais do Brasil. Heptacampeão consecutivo, o Imortal encara o rival Internacional nas finais. Para chegar à decisão, as equipes precisaram passar por dois desafios em Caxias do Sul. O Colorado, time de melhor campanha do certame e ainda invicto no ano, venceu o Caxias por 5 a 1 no agregado. Já o Grêmio precisou despachar o Juventude nos pênaltis, após duplo 2 a 1.

Campeonato Paranaense - Um semifinalistas, o Londrina, já é conhecido. O time eliminou o Cianorte em duplo 2 a 0. Ele vai enfrentar o vencedor de Operário x São Joseense, que empataram na ida em São José. A outra semifinal sai de Athletico-PR x Azuriz e Coritiba x Maringá. O Furacão precisa de uma vitória simples em casa depois de ter empatado a ida, enquanto o Coxa precisa reverter a desvantagem, por ter perdido por 2 a 0 em Maringá. Recém rebaixado à Série B nacional, o Athletico-PR busca o tri.

Campeonato Catarinense - O sonho do tricampeonato consecutivo do Criciúma acabou nos pênaltis. O time foi eliminado pelo Joinville, que vai encara a Chapecoense na semifinal, em Chapecó. A Chape também precisou das penalidades para despachar o Brusque. Nesta terça-feira, 4, o Santa Catarina recebe o Marcílio Dias, e, no dia seguinte, é a vez do clássico Avaí x Figueirense. Quem avançar, se enfrenta por vaga na decisão.

Centro-Oeste

Campeonato Goiano - Atualmente está nas quartas de final, com os jogos de ida já concluídos. O único em vantagem é o Vila Nova, que, fora de casa, venceu o Jataiense por 1 a 0. Nos demais confrontos, empates: Abecat Ouvidorense 1x1 Anápolis; Inhumas 1x1 Atlético-GO e Crac 0x0 Goiás. Os times voltam a se enfrentar entre terça, 4, e quinta-feira, 6, com mandos invertidos. O Atlético-GO busca o tetracampeonato.

O Atlético-GO é atualmente tricampeão goiano Crédito: LUCAS AUDITORE / Atlético-GO

Campeonato Mato-Grossense - Dois semifinalistas, Mixto e Cuiabá, já são conhecidos. Eles tiveram as duas melhores campanhas na primeira fase. As quartas de final definem os rivais. Se o Operário VG avançar, ele encara o Cuiabá; se quem avançar for o União Rondonópolis, o adversário será o Mixto. Na ida, vitória operária por 1 a 0, fora de casa. O outro duelo é entre Primavera e Nova Mutum, que venceu o primeiro duelo por 1 a 0. O Cuiabá busca o penta.

Campeonato Sul-Mato-Grossense - Ivinhema e Pantanal aguardam os rivais nas semifinais, por terem a melhor campanha na primeira fase. O rival do primeiro sei de Dourados x Águia Negra; enquanto o remanescente virá de Costa Rica e Operário. A ida será nesta quarta-feira, 5. O Operário é o atual e maior campeão de Mato Grosso do Sul.

Campeonato Brasiliense - O Estadual candango terá no sábado, 8, a rodada final da primeira fase, da qual sairão os quatro semifinalistas. Dois times já garantiram vaga: o líder Capital (19 pontos) e o vice Brasiliense (19). As outras duas vagas ficam entre Ceilândia (18), Gama (16) e Paranoá (15). O Ceilândia busca o bi.

Norte



Campeonato Paraense - As quartas de final começam na sexta-feira, 8, em jogos únicos. Na semifinal, o vencedor de Remo x Santa Rosa pega o de Castanhal x Tuna Luso. Já o de Paysandu x Capitão Poço encara o de Bragantino-PA x Águia de Marabá. Com melhores campanhas, os rivais do clássico Re-Pa podem ser mandantes até a decisão. O Paysandu é o atual (e maior) campeão

Campeonato Amazonense - Amazonas e Manaus fazem a final do primeiro turno no domingo, 9. O segundo turno terá novamente os oito times, divididos em dois grupos. Após três rodadas, o líder de cada chave avança às semifinais, enquanto segundo e terceiro colocados duelam. Depois de semifinais e final, será conhecido o vencedor do segundo turno, que encara o do primeiro na decisão. O Manaus é o atual campeão.

Campeonato Acreano - Restam duas rodadas da primeira fase. O Vasco-AC já garantiu vaga e a Adesg está quase lá. Atualmente, Galvez e Independência ficaram com as demais vagas às semifinais. O Independência busca o bi.

Campeonato Tocantinense - Caso idêntico ao do Acreano, com definição na rodada final, no sábado, 15. Atualmente, os quatro classificados às semifinais seriam Araguaína, Capital-TO, Gurupi e Tocantinópolis. Tocantinópolis e o quinto colocado (e atual campeão) União-TO têm um jogo a menos.

Campeonato Rondoniense - Ainda em estágio inicial, com alguns times com apenas 4 das 14 rodadas da primeira fase disputadas. Quatro times avançam às semifinais e hoje seriam Porto Velho, Rolim de Moura, Guaporé e Genus. O Porto Velho busca o tri.

Campeonato Roraimense - Assim como o Rondoniense, ainda está em estágio inicial. São oito times, que se enfrentam em turno e returno, num total de 14 rodadas — alguns fizeram duas, outros até quatro partidas. O GAS busca o bi, depois do título inédito em 2024.

Campeonato Amapaense - O Campeonato Amapaense começa no próximo sábado, 8. São 8 times na primeira fase, enfrentando-se em turno único. Os quatro melhores avançam às semifinais, que, assim como as finais, serão em ida e volta. O Trem busca o penta.