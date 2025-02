Pentacampeão do mundo, Kleberson é agredido em discussão de trânsito

Hoje venho às minhas redes sociais para compartilhar um episódio extremamente triste e revoltante. Minha família foi vítima de um ato de violência que jamais esqueceremos. Minha esposa, meu filho e minhas filhas pequenas sofreram uma agressão que ficará marcada para sempre em nossas memórias.

Eu e meu filho estávamos na BR-277, na altura do Jardim das Américas, em Curitiba, cada um em seu carro. Em determinado momento, um motorista em alta velocidade começou a pressioná-lo insistentemente para que saísse da pista da esquerda. Como a pista da direita estava movimentada, meu filho, prezando pela segurança de todos – especialmente de sua irmã de apenas 4 anos, que estava na cadeirinha no banco de trás –, aguardou o momento seguro para fazer a troca de faixa.

No entanto, o agressor, insatisfeito por não conseguir ultrapassar imediatamente, encurralou o carro do meu filho, desceu do veículo e partiu para a agressão física. Como pai, vindo logo atrás, presenciei a cena mais dolorosa da minha vida: ver meu filho sendo agredido injustamente por um ato de intolerância e violência gratuita. Indignado, me aproximei para tentar dialogar e explicar que se tratava da minha família, mas, em vez de escutar, o agressor me atingiu com um soco no rosto, tudo isso na frente das minhas filhas e de várias testemunhas que presenciaram essa cena lamentável.