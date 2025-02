Ademir, atacante do Bahia, é vítima de ataques racistas nas redes sociais

Diante da situação, o jogador usou seu perfil no Instagram para se manifestar. Em um desabafo, expressou indignação e ressaltou que tais atitudes ultrapassam os limites do esporte. Ele enfatizou que a rivalidade no futebol é natural, mas não pode ser usada como justificativa para o preconceito e a violência.

Na noite desta quinta-feira, 13, o atacante Ademir, do Bahia, foi vítima de ataques racistas e mensagens ofensivas nas redes sociais. O episódio ocorreu após seu número de telefone ser exposto em um grupo de torcedores do Vitória, resultando em ameaças direcionadas a ele e seus familiares.

“Tudo isso ultrapassa qualquer limite e não pode ser normalizado no futebol ou em qualquer outro lugar. A rivalidade faz parte do jogo, mas racismo e ameaças são inaceitáveis. Por isso, eu sempre lutarei contra o preconceito e, principalmente, pela segurança e integridade física da minha família”, declarou Ademir.

O atacante também afirmou que nunca adotou uma postura provocadora ao longo da carreira e que buscará responsabilizar os autores das ofensas na justiça.

“Eu nunca fui um atleta com perfil de provocação e seguirei dessa forma, honrando a camisa do Bahia com responsabilidade. Nunca vou aceitar esse tipo de ataque e, por isso, já estou tomando as medidas necessárias para que os envolvidos sejam identificados e respondam na justiça pelo que fizeram”, acrescentou.

Bom momento em campo

Além do episódio lamentável, a última partida de Ademir com a camisa tricolor também marcou um momento especial. Na goleada de 5 a 0 sobre o América-RN, o atacante chegou à marca de 100 jogos pelo Bahia, contribuindo com um gol. Seu desempenho na temporada tem sido expressivo, acumulando um gol e cinco assistências em apenas cinco partidas.