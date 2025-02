Com a presença de mascotes dos clubes, evento discute a "História do Futebol Cearense"

A roda de conversas vai abordar sobre as raízes do esporte mais popular no Ceará

Discutindo sobre as raízes do esporte mais popular no Ceará, a roda de conversa contará com Gabriel Arcelino, responsável pelo Centro Cultural do Ceará Sporting Club; Chateaubriand Filho, diretor de Marketing do Ferroviário; e Viktor Araújo, coordenador de conteúdo do Fortaleza. O debate será mediado por Weber Porfírio.

O Museu do Ceará, localizado no Centro de Fortaleza, promoverá evento para debater a "História do Futebol Cearense" , nesta quinta-feira, 6, às 14 horas, no Anexo Bode Ioiô.

Com entrada gratuita, o evento será uma oportunidade para torcedores apaixonados e pesquisadores do esporte acompanharem a discussão sobre a trajetória e o desenvolvimento da modalidade até os dias de hoje. O encontro terá capacidade máxima para 50 pessoas por ordem de chegada.

O momento será marcado pela presença de Juba, Tutuba e Vozão, mascotes dos três principais times do Estado, além do mascote do Bode Ioiô, em encontro inédito.

A iniciativa é realizada pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) e contará com a presença confirmada da Secretária da Cultura do Estado, Luisa Cela, do Secretário de Esporte, Rogério Nogueira Pinheiro, da orientadora de célula do Museu do Ceará, Raquel Caminha, e do vice-presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Neto.

Após a roda de conversa, o público seguirá com uma exclusiva visita guiada pela exposição "Histórias do Museu do Ceará".