Grêmio x Corinthians ao vivo: como assistir ao jogo da Copinha

O Corinthians disputará a semifinal contra o Grêmio pela Copinha 2025 / Crédito: Reprodução/ Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Grêmio e Corinthians se enfrentam hoje, quarta-feira, 22 de janeiro (22/01), na partida válida pelas semifinal da Copinha 2025. O jogo será disputado no Arena Barueri, em Barueri, São Paulo, às 17h (horário de Brasília). SIGA o canal de EItuanoes do O POVO no WhatsApp O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (TV fechada) e via Globoplay (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Grêmio x Corinthians: última semi vai trazer o adversário do São Paulo na final Com dois gols de Ryan Francisco, o São Paulo garantiu sua vaga na final da Copinha 2025. Agora, Corinthians e Grêmio se enfrentarão para definir o último classificado para a decisão, que acontecerá no dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo.

Maior campeão do principal torneio de base do Brasil, o Corinthians avançou para a semifinal após uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Vasco da Gama, com um gol de Gui Negão. O Grêmio, por sua vez, busca seu primeiro título na competição e tem como grande destaque Gabriel Mec. O jovem de 16 anos foi decisivo ao marcar um dos gols na vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras.