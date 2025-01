Criciúma x São Paulo: onde assistir ao vivo e online ao jogo da Copinha

O confronto terá transmissão exclusiva ao vivo na CazeTV, no YouTube. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo e Criciúma se enfrentam hoje, terça-feira, 21 de janeiro (21/01), na partida válida pelas semifinal da Copinha 2025. O jogo será disputado no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), às 19h30 (horário de Brasília).

Na primeira semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo tenta retornar a uma final após seis anos. O Tricolor do Morumbi, que possui quatro títulos na competição, garantiu sua classificação ao vencer o Cruzeiro por 3 a 1.

No torneio, o principal destaque da equipe paulista é o atacante Ryan Francisco, atual artilheiro do campeonato, com oito gols.

Seu adversário na luta pela vaga de primeiro finalista da competição em 2025 é o Criciúma, que busca alcançar sua primeira final na história do torneio. O meia Kauã Lira, de 17 anos, é a estrela do clube catarinense na competição e já acumula cinco gols.

A classificação do Tigre foi conquistada com uma vitória por 1 a 0 contra a Ferroviária.