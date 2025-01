Resultados da Copinha hoje, 17: quem se classificou? Veja tabela de jogos

A Copinha 2025 conhece seus últimos classificados para as quartas de final hoje, sexta-feira, 17 de janeiro (16/01). Em um dos principais jogos do dia, Grêmio e Bragantino se enfrentam com equipes sólidas de bons números na competição

A final do torneio será realizada, como de costume, no dia 25 de janeiro, data em que se comemora o aniversário da cidade de São Paulo. O clube com mais títulos conquistados nessa competição e o atual campeão é o Corinthians, com 11 troféus.

Tabela de jogos da Copinha 2025: resultados das oitavas ontem (16/01) e hoje (17/01)

Quinta-feira, 16

16h: Cruzeiro 3 x 0 Bahia



3 x 0 Bahia 17h: Fluminense 0 (4) x (5) 0 São Paulo



18h30: Guarani 0 x 2 Ferroviária



19h: Botafogo 2 x 4 Criciúma

Sexta-feira, 17

18h30: Palmeiras 4 x 0 Audax



19h: Flamengo-SP 3 x 5 Vasco



20h30: Grêmio x Bragantino



21h30: Ituano x Corinthians

