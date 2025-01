Palmeiras x Audax ao vivo: como assistir ao jogo da Copinha

O confronto terá transmissão exclusiva ao vivo na CazeTV, no YouTube. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Invicto na competição, o Verdão tem em Riquelme Fillipi o seu artilheiro no torneio, com cinco gols marcados. Ele foi um dos jogadores que balançou as redes na classificação sobre a equipe pernambucana.

O Audax também chega à atual fase de maneira invicta. O clube de Osasco se classificou na fase de grupos como líder da chave 17. Já na segunda fase, garantiu sua vaga nos pênaltis, contra o Votoraty. Em um confronto polêmico, a classificação para as oitavas veio com uma vitória por 1 a 0, com um gol em que a bola tocou na mão do atleta da equipe.

Resultados da Copinha hoje, 15: quem se classificou? VEJA tabela de jogos