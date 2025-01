Ituano x Corinthians: onde assistir ao vivo e online ao jogo da Copinha

O confronto terá transmissão exclusiva ao vivo na CazeTV, no YouTube. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians e Ituano se enfrentam hoje, sexta-feira, 17 de janeiro (17/01), na partida válida pelas oitavas de final da Copinha 2025. O jogo será disputado no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André (SP), às 21h30 (horário de Brasília).

O Ituano, por sua vez, mantém uma campanha sólida ao longo do torneio. Líder de uma chave que contava com equipes como Fortaleza e São Bento, a equipe do interior paulista reencontrou o Leão na terceira fase e, assim como na fase de grupos, venceu a partida, desta vez por 3 a 2.

O confronto promete ser emocionante também para a família De Nardi, onde dois irmãos gêmeos irão se enfrentar, representando cada equipe. Luiz Fernando é atleta do Corinthians, enquanto seu irmão, Marcos Henrique, atua pelo Ituano.

