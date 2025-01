Resultados da Copinha hoje, 16: quem se classificou? Veja tabela de jogos

A Copinha 2025 apresenta um duelo nas oitavas de final, com São Paulo e Fluminense, equipes com histórico de conquistas / Crédito: Reprodução/ Rubens Chiri/Saopaulofc.net

A Copinha 2025 conhece seus primeiros classificados para as quartas de final hoje, quinta-feira, 16 de janeiro (16/01). Em um dos principais jogos do dia, em um confronto entre equipes com histórico de conquistas, Fluminense e São Paulo decidirão uma das vagas. Tabela de jogos: matéria será atualizada nesse mesmo link com os resultados logo abaixo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp As partidas da terceira fase encerraram-se na quarta-feira, 15, e hoje, quinta-feira, já começam os primeiros jogos das oitavas, que serão concluídos na sexta-feira, 17. As equipes remanescentes se enfrentarão em um único jogo, no qual o vencedor se classificará. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.