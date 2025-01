Chicago Fire e Inter Miami entram na briga para contrata Neymar, diz jornal

Neymar encontrou com o treinador do Al-Hilal e brincou sobre o recorde de vitórias consecutivas de Jorge Jesus com a equipe saudita / Crédito: Al-Hilal/ Divulgação

Em meio a fim de contrato com Al-Hilal, o nome de Neymar vem sendo bastante falado no mercado dos Estados Unidos. Segundo o jornal francês L'Equipe, o atacante está sendo disputado pelo Chicago Fire e Inter Miami, clubes da Major League Soccer (MLS). Neymar tem contrato com o clube da Arábia Saudita até junho de 2025, estando assim disponível para fechar pré-contrato com qualquer time.

Dirigente dos clubes da MLS já entram em contato com o staff do jogador, e estariam na Europa para se reunir com Neymar pai e o assessor do atleta, Pini Zahavi.

Retorno trio MSN? Em janeiro, Neymar chegou a comentar sobre um possível reencontro com Messi e Suárez, no Inter Miami: "Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos. Ainda falamos um com o outro. Seria interessante reviver esse trio", disse o camisa 10 do Al-Hilal. No fim de 2024, Jorge Más, dono do Inter Miami, disse que ele e David Beckham, outro dono do time, sonham em poder contar com o atleta no clube, mas escondeu negociações pelo atleta ter contrato com o Al-Hilal. O clube de Miami aparenta não conseguir negociar uma transferência junto aos sauditas, devido a questões da folha salarial, e aguarda uma possível liberação do atleta para poder contar com o atleta.

O Chicago Fire parece ter a proposta mais sólida para atrair o craque brasileiro, oferecendo um contrato semelhante ao de Messi no Inter Miami, algo que foi solicitado pelo pai de Neymar. Apesar das negociações em andamento, a MLS não está nos planos de Neymar e sua família, afirmou uma fonte próxima ao portal The athletic, do New York Times. Neymar pode esta fora dos planos do Al-Hilal No ano passado, em novembro, o clube saudita estudou rescindir contrato com o craque brasileiro, mas não seguiu adiante. O atleta continua treinando no país saudita, apesar de não estar na condição física ideal, aponta o técnico Jorge Jesus.

"Sobre Neymar... Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe", disse o comandante. O clube parece estar incerto sobre o futuro do astro no elenco, visto que o atleta vem de uma sequência de lesões desde que chegou à Arábia Saudita. Incluindo a mais grave de sua carreira, a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, que o afastou dos gramados por quase 12 meses. O jogador não foi inscrito ainda no Campeonato Saudita, que prevê no máximo 10 atletas não-asiáticos no elenco. Al-Hilal tem até o dia 31 de janeiro para fechar lista de nomes da competição.