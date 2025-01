Vídeo: Neymar aplica belo drible em companheiro em jogo treino do Al-Hilal

Neymar está próximo de retornar as partidas oficias do Al-Hilal após enfrentar uma lesão. Assim, durante o treino desta terça-feira (14), do clube saudita, o brasileiro deu um belo drible no seu companheiro Mohammed Al-Qahtani e postou o lance nas suas redes sociais.

Durante o jogo treino, em um lance na lateral do campo, Ney, marcado por dois, opta pela lambreta em cima de Al-Qahtani. Na legenda, ele brinca com o seu companheiro de equipe: “Já falei para não vir me pressionar”, disse.