Palmeiras x Sport ao vivo: como assistir ao jogo da Copinha

O confronto terá transmissão exclusiva ao vivo na CazeTV, no YouTube. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Sport se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de janeiro (15/01), na partida válida pela terceira fase da Copinha 2025. O jogo será disputado no Arena Barueri, em Barueri (SP), às 18h30 (horário de Brasília).

Palmeiras x Sport: confronto visando as oitavas de final

Líder do grupo 19, o Palmeiras somou sete pontos em três jogos, com duas vitórias e um empate. Atualmente, o clube alviverde venceu dois dos últimos três torneios disputados. Na edição atual, o grande destaque é Riquelme Fillipi, vice-artilheiro da competição com quatro gols.