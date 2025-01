São Paulo x Juventude: onde assistir ao vivo e online ao jogo da Copinha

O confronto terá transmissão exclusiva ao vivo na CazeTV, no YouTube. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo e Juventude se enfrentam hoje, terça-feira, 14 de janeiro (14/01), na partida válida pela terceira fase da Copinha 2025. O jogo será disputado no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP), às 18h30min (horário de Brasília).

No ritmo frenético da Copa São Paulo de Futebol Júnior, São Paulo e Juventude garantiram suas classificações no domingo, dia 12, e agora se enfrentam para decidir qual equipe avançará às oitavas de final.

Ryan Francisco é o principal destaque paulista na competição, sendo peça fundamental nas quatro vitórias do clube. Em quatro jogos pelo Tricolor, ele marcou cinco gols e lidera a lista de artilheiros.

Com emoção e um gol aos 44 minutos do segundo tempo, o Juventude assegurou sua vaga na terceira fase com uma vitória por 1 a 0 contra o XV de Jaú.

Grêmio resolve jogo no segundo tempo e se classifica para a terceira fase da Copinha; VEJA