Palmeiras apresenta Sportingbet como nova patrocinadora máster

Os valores são de cerca de R$ 100 milhões fixos por temporada, podendo atingir R$ 170 milhões com bônus por metas, como por exemplo, a conquista de títulos. Além disso, o novo acordo prevê o uso da marca tanto na equipe profissional do masculino quanto no feminino. Vale ressaltar que é um acordo único, com valores destinados ao orçamento de ambas as equipes, sem predeterminação de divisão percentual para cada setor. O acordo também prevê o aumento do valor fixo com base nas taxas de inflação do Brasil ao longo dos anos.