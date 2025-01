Palmeiras x Referência ao vivo: como assistir ao jogo da Copinha

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (TV fechada) e via Globoplay (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Líder do grupo 19, o Palmeiras conquistou sete pontos em três jogos, com duas vitórias e um empate. Atualmente, o clube alviverde venceu dois dos últimos três torneios disputados. Na edição atual, o grande destaque é Riquelme Fillipi, vice-artilheiro da competição, com quatro gols.

Com os mesmos sete pontos, o Referência ficou na segunda colocação do grupo 20, perdendo a liderança para o Sport. Ambos terminaram com a mesma pontuação, mas o Sport levou vantagem no saldo de gols.

Grêmio resolve jogo no segundo tempo e se classifica para a terceira fase da Copinha; VEJA