Mattheus, filho de Bebeto, vive boa fase no futebol dos Emirados Árabes

Embalado durante a campanha do tetra da seleção brasileira, nos Estados Unidos, em 1994, Mattheus Oliveira também seguiu a carreira do pai, Bebeto. Assim, após deixar o Farense, em julho, o jogador vive grande momento com a camisa do Khorfakkan, dos Emirados Árabes.

“Tem sido uma experiência bacana aqui nos Emirados. Me adaptei bem e fui muito bem recebido por todos. Espero continuar a retribuir o carinho com gols. Quero muito igualar os dez tentos das temporadas passadas, foi um sinal muito bom para mim. Aos 30 anos, sinto que estou no meu melhor momento e quero desfrutar disso ao máximo“, disse o atleta, de 30 anos.