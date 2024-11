CBF sugere mudanças para brasileiros na Sula e Libertadores, mas Conmebol ignora

Taça da Copa Libertadores 2022 Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou um ofício à Conmebol sugerindo mudanças nos torneios continentais de 2026, incluindo a extinção dos playoffs da Copa Sul-Americana e a adição de mais uma vaga direta para o Brasil na fase de grupos da Copa Libertadores – eliminando, assim, as duas vagas na etapa preliminar. A proposta tinha como objetivo melhorar o cenário do calendário dos clubes brasileiros a partir de 2026, com as mudanças necessárias sendo implementadas na Série A de 2025. Apesar de conversas informais entre dirigentes da Conmebol e da CBF, o pedido não foi acatado, e a entidade sequer respondeu ao ofício, enviado em setembro. A informação é do jornalista Martín Fernandez, do GE.

A posição da Conmebol é de manter o formato atual de disputa e distribuição de vagas da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores. Ambos os torneios possuem contratos comerciais vigentes até o final de 2026 – o que torna ainda mais difícil qualquer possibilidade de alteração. Na visão da CBF, evitar as fases preliminares dos torneios continentais significaria uma redução relevante no número de jogos para os clubes brasileiros. Nesta terça-feira, 12, a entidade brasileira divulgou o calendário do próximo ano com novidades, entre elas a disputa do Campeonato Brasileiro das Séries A e B diluída em dez meses, algo inédito. O Brasileirão será interrompido durante o Mundial de Clubes de 2025, que será realizado de 15 de junho a 13 de julho. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Atlético-MG ou Botafogo disputarão o torneio da Fifa.