Ex-Ceará, Mancini se emociona e chora após enfrentar o filho na Série B

Ex-treinador do Ceará e atual comandante do Goiás, Vagner Mancini se emocionou e chorou em entrevista coletiva após enfrentar seu filho, Matheus Mancini, zagueiro do Guarani. O técnico disse que foi a quarta vezes que os dois se encontraram como rivais e que nunca é um momento fácil.

Na ocasião, o Goiás venceu o Guarani por 1 a 0 e deixou ainda mais complicada a vida do time paulista na luta contra o rebaixamento. Atualmente, o Bugre é o lanterna da Segundona com 31 pontos, sete a menos que a Ponte Preta, primeiro clube fora do Z-4.

Quando esteve no Ceará, Mancini também enfrentou seu filho na Série B. Á época, Matheus defendia as cores do Criciúma e também foi derrotado pelo pai, já que o Alvinegro de Porangabuçu venceu a partida por 1 a 0. O Tigre, diferente do Guarani, conquistou o acesso naquela temporada.