Flamengo segura empate mesmo com expulsão, elimina Corinthians e está na final da Copa do Brasil

O Corinthians está eliminado da Copa do Brasil de 2024. Neste domingo, o clube paulista ficou apenas no 0 a 0 com o Flamengo, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal do torneio nacional. Na ida, os cariocas venceram por 1 a 0, no Maracanã.

Os paulistas jogaram com um atleta a mais desde os 27 minutos do primeiro tempo, quando Bruno Henrique foi expulso após dar uma solada na cabeça de Matheuzinho. Mesmo com a vantagem numérica, os comandados de Ramón Díaz não conseguiram reverter o placar.

Com o resultado, portanto, o Flamengo decide o título da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, que eliminou o Vasco. As finais estão agendadas para os dias 3 e 10 de novembro. Os mandos de campo serão sorteados pela CBF.