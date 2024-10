Recuperado de lesão, Neymar chora em vídeo e avisa: "Não volto meia-boca"

Há mais de um ano sem jogar, atacante deverá ser relacionado para partida do Al Hilal, na próxima segunda-feira, 21, e relembra período longe dos gramados

"Todas as vezes que eu me machuco, eu volto", avisou o craque, de 32 anos, que foi além. "Mas eu não volto meia-boca", acrescentou.

Após mais de um ano em recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo, Neymar voltou a ser relacionado pelo Al Hilal. O jogador provavelmente iniciará o duelo da próxima segunda-feira, 21, contra o Al Ain, pela Champions da Ásia, no banco de reservas. Ele garante que, apesar de passar pela pior lesão da carreira, voltará em alto nível.

Em vídeo divulgado pela NRSports, Neymar chorou ao lembrar do momento de sua grave lesão. Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho em partida pela seleção brasileira, contra o Uruguai, em Montevidéu. A contusão o obrigou a passar por uma cirurgia no local.

"Eu lembro, sinto uma dor enorme e já sabia que tinha sido grave", explicou sobre o momento da lesão.

Neymar deixou claro que passou por momentos muito complicados nestes meses longe dos gramados. "A coisa que mais amo na vida é jogar futebol. Cada dia que fico longe é um dia de sofrimento. Isso é o que mais me machuca", explicou.