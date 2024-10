Barcelona sofreu tentativa de golpe milionário em transferência de Lewandowski

O clube foi contatado por um golpista que se passava pelo agente do jogador polonês e pedia uma alta quantia. Os catalães chegaram a transferir o valor, mas conseguiram reaver

O Barcelona sofreu uma tentativa de golpe durante a aquisição do atacante Robert Lewandowski em 2022. O caso foi divulgado recentemente pela rádio espanhola Cadena Ser, que afirma que um advogado teria se passado pelo agente do jogador polonês, Pini Zahavi, e solicitado uma transferência no valor de € 1 milhão (equivalente a R$ 6 milhões na cotação da época).



A solicitação feita via email informava que a transferência deveria ser realizada para uma conta em nome do suposto advogado Michael Hermanus Gerardus Demon. O clube catalão chegou a depositar o valor pedido, mas a transação foi bloqueada pelo banco, que percebeu a movimentação suspeita, já que a conta havia sido aberta há apenas um mês e não tinha recebido nenhum outro valor.

Organizações de combate ao crime organizado conduziram as investigações sobre o caso e localizaram o dono da conta, que afirmou ter tido a documentação furtada. O banco, entretanto, alega ser impossível que uma conta seja aberta com documentação furtada.