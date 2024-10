Brasil goleia o Peru por 4 a 0 e engata 2ª vitória seguida nas Eliminatórias

Com o resultado positivo, o time de Dorival Júnior segue na quarta colocação na tabela de classificação, com 16 pontos somados

Após uma atuação sem brilho na vitória contra o Chile na última quinta-feira, 10, o Brasil entrou em campo precisando apresentar um melhor futebol ao seu torcedor. No entanto, a ideia ficou apenas na teoria. Com pouca inspiração, a seleção pouco assustou o time peruano e, inclusive, levou o primeiro gol do duelo.

Com o resultado positivo, o time de Dorival Júnior segue na quarta colocação na tabela de classificação, com 16 pontos somados. A equipe voltará a campo nos dias 14 e 19 de novembro, contra Venezuela e Uruguai, respectivamente.

A seleção brasileira chegou à sua segunda vitória consecutiva nas Eliminatórias da Copa na noite desta terça-feira, 15. Atuando no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a Amarelinha goleou o Peru por 4 a 0 em jogo da 10ª rodada do torneio. Os gols foram marcados por Raphinha (2x), Andreas Pereira e Luiz Henrique.

Com o crescimento da equipe de Dorival Júnior, o Peru adotou uma postura mais agressiva e cometeu diversas faltas para tentar frear a Amarelinha. A estratégia, no entanto, não deu certo.

Isso porque, aos 11 minutos, Edison Flores balançou as redes. No lance, porém, o atacante estava em posição de impedimento e o tento foi anulado pelo árbitro uruguaio Esteban Ostojich.

Na segunda etapa, a seleção seguiu pressionando o time peruano e conseguiu outro pênalti logo aos 5 minutos. No lance, Raphinha arrancou pelo meio e passou pa ra Savinho, que tentou limpar a marcação e foi derrubado por Zambrano na área. Na marca da cal, Raphinha marcou o segundo gol no duelo.

Aos 35, a arbitragem assinalou pênalti para o Brasil após enxergar toque na mão de Zambrano em análise no VAR. Na cobrança, Raphinha bateu no canto direito e balançou as redes em Brasília.

Um minuto após o tento de Andreas, o Brasil voltou a marcar. Em erro da defesa do Peru, Igor Jesus roubou a bola e tocou para Luiz Henrique finalizar no canto para assinalar o quarto gol brasileiro no jogo.

Confortável e com uma goleada no placar, o time de Dorival Júnior seguiu criando chances até o final da partida, principalmente com Bruno Guimarães e Luiz Henrique, mas não conseguiu marcar e finalizou o duelo com um 4 a 0 importante para a sequência das Eliminatórias.