Convocados da Seleção Brasileira se apresentam para jogos das Eliminatórias

Nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira começou a se apresentar em São Paulo para iniciar a preparação para os jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O goleiro Ederson (Manchester City), o zagueiro Gabriel Magalhães (Arsenal), o lateral Vanderson (Monaco), o meio-campista Andreas Pereira (Fulham) e os atacantes Gabriel Martinelli (Arsenal) e Savinho (Manchester City) foram os primeiros atletas convocados por Dorival Júnior a chegarem.

Ao todo, o Brasil fará três sessões de treinamento antes da viagem na quarta, 9, para o primeiro confronto desta Data Fifa. As atividades serão realizadas na Academia de Futebol do Palmeiras, centro de treinamento do clube, localizado no bairro da Barra Funda, na capital paulista.