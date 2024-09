Borussia Dortmund x Bochum: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Bundesliga

Uma vitória vai fazer a equipe auri-negra dormir na vice-liderança, somente atrás do Bayern de Munique, que lidera com 12 pontos

A quinta rodada do Campeonato Alemão começa nesta sexta-feira, 27. Às 15h30min (de Brasília), o Borussia Dortmund recebe o VFL Bochum, o jogo terá transmissão no canais Nosso Futebol e CazéTV, além do site e aplicativo da Onefootball.

Os auri-negros miram a recuperação na Bundesliga, após primeiro revés na competição na última rodada. No último domingo, o Dortmund sofreu uma sonora goleada de 5 a 1 diante do Stuttgart, atual vice-campeão.

Com sete pontos, o Borussia Dortmund começa a rodada na oitava posição. Uma vitória vai fazer a equipe dormir na vice-liderança, somente atrás do Bayern, que lidera com 12 pontos.