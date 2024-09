Racing x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online - Sul-Americana

Repórter do caderno de Esportes

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming pago). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Racing e Athletico-PR se enfrentam hoje, quinta-feira, 26 de setembro (26/09), no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2024. A partida será disputada no estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, na Argentina, às 21h30min (horário de Brasília).

Racing x Athletico-PR: vantagem brasileira no jogo

Os brasileiros terão a estreia do técnico Lucho González. O comandante foi contratado no lugar de Martín Varini, demitido. O Athletico-PR está em vantagem no duelo após vencer o jogo em Curitiba por 1 a 0. Assim, os paranaenses precisam de apenas um empate para avançarem.

Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Do outro lado, o Racing precisa vencer por dois gols de diferença para avançar para a semifinal. (Com Gazeta Esportiva)



