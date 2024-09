Jorge Jesus admite desejo de treinar a seleção brasileira, mas reconhece dificuldade por ser estrangeiro

Atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, o português Jorge Jesus não escondeu o desejo de um dia treinar a Seleção Brasileira. Apesar de reconhecer a dificuldade de ter um estrangeiro no cargo, disse em entrevista ao jornal português A Bola.



"Eu só gosto de trabalhar em clubes que ganhem títulos. A Seleção Brasileira é diferente, claro que é uma ambição, não nego. Mas será difícil. No Brasil, dificilmente um treinador estrangeiro entra na Seleção. Acho eu, pode ser que mude, mas dificilmente acontecerá. Eles não ligam muito para que um treinador estrangeiro, seja quem for, treine a Seleção do Brasil", disse Jorge Jesus.



O português ainda relembrou sua passagem pelo Flamengo, como um diferencial entre outros treinadores estrangeiros. Jorge Jesus comandou o Rubro-negro entre junho de 2019 e julho de 2020. Ao todo, foram 58 jogos, com 44 vitórias, dez empates e apenas quatro derrotas. Conquistou a Copa Libertadores (2019), o Campeonato Brasileiro (2019), a Recopa Sul-Americana (2020), a Supercopa do Brasil (2020) e o Campeonato Carioca (2020).