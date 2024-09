Após demitir Seabra, Cruzeiro anuncia contratação de Fernando Diniz

No Fluminense, Fernando Diniz fez história em 2023 e conquistou a inédita Copa Libertadores, além do Campeonato Carioca. No entanto, a equipe caiu de produção em 2024 e chegou até a figurar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Assim, o treinador acabou sendo demitido em junho.

Durante sua passagem pelo Fluminense, Fernando Diniz conciliou seu trabalho no clube com o trabalho na Seleção Brasileira entre julho de 2023 e janeiro de 2024. O desempenho do treinador no Brasil não foi como esperado. Em seis jogos, foram três derrotas, duas vitórias e um empate.