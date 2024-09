Ex-Ceará, Dentinho volta a jogar após dois anos parado devido às lesões

Ex-jogador do Ceará, o atacante Dentinho fez sua reestreia nos gramados após dois anos sem atuar profissionalmente. Na noite desse sábado, 14, o jogador finalmente estava apto para estrear pelo Amazonas. No empate em 0 a 0 contra o Mirassol, o camisa 9 entrou em campo aos 78 minutos para substituir o companheiro Sassá.



A última vez em que Dentinho havia jogado uma partida foi no dia 10 de setembro de 2022, na vitória do Ceará diante do Santos pela Série B daquele ano. Desde então o atleta tem sofrido com constantes lesões. Após ter sido anunciado pelo Amazonas, em abril deste ano, o atleta demorou mais de 130 dias para poder estrear pela equipe.

Ao fim da partida contra o Mirassol, Dentinho falou sobre a sensação de estar de volta ao campo e afirmou que ainda não está em sua melhor forma física, mas segue treinando para evoluir.