Julgamento de pedido de habeas corpus de Robinho é suspenso pelo STF

Ainda no início da sessão, antes de ela ser suspensa, o ministro Luiz Fux votou a favor de manter a sentença do STJ

Nesta sexta-feira, 13, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu o julgamento de dois pedidos de habeas corpus de Robinho. O ministro Gilmar Mendes pediu vista logo no início da audiência, isso significa que ele solicitou mais tempo para analisar o caso.

O julgamento irá definir se será mantida a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O órgão permitiu que Robinho cumprisse em território brasileiro a pena de nove anos de prisão que recebeu na Itália, por estupro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ainda no início da sessão, antes de ela ser suspensa, o ministro Luiz Fux votou a favor de manter a sentença do STJ. A audiência virtual ocorre até a próxima sexta-feira. Com exceção de Gilmar, os outros ministros podem antecipar seus votos. Enquanto Mendes terá três meses para voltar o caso a julgamento.