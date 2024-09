Brasil vence Camarões e vai às quartas de final da Copa do Mundo Feminina Sub-20

Africanas saíram à frente no placar, mas viram as brasileiras garantir a virada na prorrogação. O jogo pelas quartas de final acontece neste domingo, 15. O Brasil luta por um título inédito

O Brasil está nas quartas de final da Copa do Mundo sub-20 feminina. Nessa quarta-feira, 11, no El Campín, em Bogotá, as brasileiras lutaram para eliminar, na prorrogação (por 3 a 1), a forte seleção de Camarões. O time africano saiu na frente com Eto. Porém, ainda no primeiro tempo, Priscila (jogadora da seleção principal e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos) empatou com um gol de pênalti.

Na etapa final, as seleções perderam muitas chances e a igualdade no placar se manteve, levando a decisão para a prorrogação. Entretanto, um gol de Dudinha, logo no início do tempo-extra e outro no fim dos acréscimos, garantiu o 3 a 1 para as brasileiras.

Agora, o Brasil aguardará o vencedor do duelo entre Áustria e Coreia do Norte, que se enfrentam nesta quinta-feira, 12. As norte-coreanas, que já ganharam dois mundiais da categoria (2006 e 2016) são favoritas. O jogo pelas quartas de final será no domingo, 15. O Brasil luta por um título inédito.