Técnico da seleção, Dorival Júnior tem WhatsApp clonado por golpista

"Infelizmente, tem muita gente que se aproveita de um momento como esse", disse Dorival, em conversa com o Lance!.

Segundo o comandante, o golpista teria feito uma campanha falsa para arrecadar fundos ao Rio Grande do Sul. O estado sofreu com fortes enchentes durante os meses de abril e maio. O treinador lamentou o ocorrido.

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, registrou um boletim de ocorrência após ter seu número de WhatsApp clonado por um golpista. O criminoso se passou pelo treinador para pedir dinheiro a jogadores, técnicos e até ao narrador Galvão Bueno. A informação é do portal Lance!.

Galvão Bueno disse que estranhou a mensagem do treinador da Seleção Brasileira. O narrador entrou em contato com Dorival e o alertou sobre.

"Achei muito estranho e entrei em contato com Dorival. Ele já denunciou à polícia e me pediu pra avisar o maior número possível de pessoas", afirmou Galvão Bueno também ao Lance!.

Dorival está com a Seleção Brasileira para os compromissos desta Data Fifa, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Equador nesta sexta-feira, 6, no Couto Pereira, em Curitiba, e depois viaja até o Paraguai, contra quem joga na próxima terça-feira, 10.