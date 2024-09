Seleção brasileira inicia preparação para jogos pelas Eliminatórias

A seleção brasileira iniciou na última segunda-feira, 2, a preparação para o confronto contra o Equador, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, no Couto Pereira. A atividade foi realizada no CAT do CAJU, centro de treinamento do Athletico-PR.

Para o primeiro treino, o técnico Dorival Jr. contou com 14 atletas dos 23 convocados: Bento, Ederson, André, Gabriel Magalhães, João Gomes, Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Wendell, Estêvão, Gerson, Guilherme Arana, Lucas, Pedro e Willian.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ainda são aguardadas as chegadas de Vini Jr., Endrick, Militão, Rodrygo, Bruno Guimarães, Alisson, Danilo, Beraldo e Marquinhos. O CT do Athletico-PR será utilizado pela Seleção até a próxima segunda-feira.