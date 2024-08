Lucas Moura, do São Paulo, é convocado pela seleção para jogos das Eliminatórias

Meia Lucas Moura no jogo Palmeiras x São Paulo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc

Lucas Moura foi convocado para defender a seleção brasileira, neste sábado, 31. O atacante do São Paulo substituirá Savinho, do Manchester City, da Inglaterra, impossibilitado de ficar à disposição do técnico Dorival Júnior por problemas clínicos. "Acabamos de receber um comunicado do Departamento Médico da Seleção sobre a impossibilidade de contarmos com Savinho. Por isso, convoco o Lucas Moura para os dois jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias", afirmou o técnico Dorival Júnior. Savinho, inclusive, não foi relacionado para o confronto deste sábado entre Manchester City e West Ham, em Londres, pelo Campeonato Inglês.