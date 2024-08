Marlon Freitas exalta superação, mas evita rótulo de "exorcizar fantasma" ao tirar Palmeiras

Marlon Freitas comemorou a classificação com sufoco do Botafogo diante do Palmeiras na Copa CONMEBOL Libertadores, após empate por 2 a 2 no Allianz Parque. Um dos jogadores que ficou marcado na virada do Palmeiras por 4 a 3 em 2023, o meio-campista negou que o clube carioca tenha "exorcizado um fantasma" e lembrou que o grupo e as situações vividas são diferentes em 2024 do que foi vivenciado no ano anterior.