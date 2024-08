Festa contida e de costas pro VAR: veja reações inusitadas de Abel Ferreira em gol anulado

O treinador Abel Ferreira teve reações inusitadas no gol anulado de Gustavo Gomez, que seria o da virada do Palmeiras e poderia levar a disputa contra o Botafogo para os pênaltis, nas oitavas de final da Copa CONMEBOL Libertadores. Todo o banco de reservas pulou em êxtase na hora do gol, já o treinador se conteve e manteve a calma sem festejar. Quando o árbitro foi ao VAR, enquanto jogadores e membros do staff dos dois times ficaram atrás do árbitro, Abel resolveu virar de costas para a tela do VAR, se distanciou e ficou agachado em um ato solitário, como se já esperasse que o gol acabaria sendo anulado como foi. Veja as reações do treinador do Palmeiras no lance.