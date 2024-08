Vasco x Atlético-GO: horário e onde assistir ao vivo - Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Vídeo (steaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco da Gama e Atlético-GO se enfrentam hoje, terça-feira, 6 de agosto (06/08), na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. A partida será disputada no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, às 21h45min (horário de Brasília).

Atlético-GO x Vasco: primeiro classificado para as quartas de finais

Em um confronto que vai decidir a primeira equipe classificada para as quartas de final da Copa do Brasil, Vasco da Gama e Atlético-GO vão se enfrentar após um empate de 1x1 no jogo de ida, em Goiânia.

Nos seus confrontos do final de semana, o Vasco empatou com o RB Bragantino e permaneceu no meio da tabela no Campeonato Brasileiro. A equipe cruz-maltina ocupa a 11ª colocação com 24 pontos.

Em um momento sem grandes expectativas na temporada, o Atlético-GO somou mais uma derrota e afundou ainda mais, sendo os atuais lanternas do Brasileirão. No final de semana, a equipe goiana recebeu o Botafogo em casa e perdeu por 4x1.