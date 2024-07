Corinthians x Grêmio: horário e onde assistir ao vivo - Copa do Brasil

Corinthians x Grêmio: confronto de equipes que estão em baixa no Brasileirão

Na parte debaixo do Brasileirão, será a vez de Corinthians e Grêmio, agora com os olhos voltados para o primeiro jogo da Copa do Brasil.

O Corinthians terá a oportunidade de ser mandante no primeiro jogo. O clube está passando por uma reformulação desde a chegada do seu atual técnico, Ramón Diaz. Anteriormente na zona de rebaixamento, no início do returno, o time já está um ponto fora.

O Grêmio vive um momento parecido, tendo chegado a ser o vice-lanterna do campeonato. Hoje, divide a primeira posição fora da zona de rebaixamento com seu rival desta quarta-feira, 31. O tricolor, por sua vez, tem dois jogos a menos e está há três partidas sem perder.