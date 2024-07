Atlético-GO x Vasco: horário e onde assistir ao vivo - Copa do Brasil

Atlético-GO e Vasco da Gama se enfrentam hoje, quarta, 31 de julho (31/07), na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. A partida será disputada no Estádio Antônio Accioly, no Goiânia (GO), às 21h30min (horário de Brasília).

Atlético-GO x Vasco: equipes com momentos distintos

Vivendo fases bem diferentes, o Atlético-GO terá o primeiro jogo do confronto em seu território. Com 11 jogos sem vitórias, no último final de semana o Dragão foi mais uma vez derrotado e assumiu a lanterna do Campeonato Brasileiro.

Após viver um mix de sensações, com uma sequência de vitórias, afastamento da zona de rebaixamento e a chegada de Philippe Coutinho, o Vasco vai para o primeiro jogo das oitavas confiante. Mesmo sendo derrotado nos últimos dois jogos, a equipe carioca tem o retrospecto a seu favor, visto que a última vitória foi justamente contra o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro.

Além disso, nos últimos seis confrontos entre as duas equipes, o Vasco da Gama tem ampla vantagem, com quatro vitórias, um empate e apenas uma vitória do Atlético-GO, que joga como mandante nesta quarta-feira, 31.