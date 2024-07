Botafogo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação - Brasileirão

No confronto de equipes que buscam se manter na parte de cima da tabela, Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar para decidir quem será o líder do Brasileirão.

O confronto terá transmissão ao vivo em TV aberta por meio da TV Globo e via pay-per-view no Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta-feira, 17 de junho (17/07), pela 17ª rodada do Brasileirão 2024. A partida será disputada em Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30 horas (horário de Brasília).

Carro do zagueiro Luan, ex-Vasco e Palmeiras, é atingido por tiros; SAIBA MAIS



Com cinco jogos sem perder, o Botafogo divide a liderança com o clube paulista. Com campanhas muito parecidas, algo que já se repetiu em 2023, o alvinegro agora quer protagonizar algo diferente do passado, visto que foi contra o Palmeiras que viu sua liderança ir embora no Brasileirão anterior.

Com retrospecto positivo, o Palmeiras vai mais uma vez até o Nilton Santos em busca de mais uma vitória. Com novas peças já no BID, Abel Ferreira já pode contar com Felipe Anderson, Maurício e o argentino Giay.