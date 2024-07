Mbappé é apresentado pelo Real Madrid no Santiago Bernabéu para 85 mil torcedores

Depois de seu discurso, o francês beijou o escudo do clube e repetiu o gesto de Cristiano Ronaldo, quando foi apresentado em 2009, puxando o grito de "Hala Madrid" junto com a torcida

Vindo do Paris Saint-Germain, o francês assinou um contrato de cinco anos com o Real Madrid e vai usar a camisa 9, que estava vaga desde a saída de Karim Benzema, em 2023.

"É incrível estar aqui. Fui dormir durante muitos anos com o sonho de jogar no Real Madrid e hoje meu sonho foi realizado. Sou uma criança feliz. Quero agradecer ao presidente Florentino Pérez, que confiou em mim desde o primeiro dia. É um dia incrível para mim. Desde pequeno tinha o sonho de jogar aqui e estar aqui agora significa muito para mim", disse.

O francês Kylian Mbappé foi apresentado oficialmente pelo Real Madrid, nesta terça-feira, 16, no estádio Santigo Bernabéu, que recebeu cerca de 85 mil torcedores, de acordo com o jornal espanhol Marca. Ao lado do presidente Florentino Pérez e dos ex-jogadores Pirri e Zinédine Zidane, o jogador falou sobre o sonho de jogar no clube espanhol.

Depois de seu discurso, Mbappé beijou o escudo do clube e repetiu o gesto de Cristiano Ronaldo, quando foi apresentado pelo Real Madrid em 2009, puxando o grito de "Hala Madrid" junto com a torcida presente no estádio.



"Estou emocionado, significa muito para mim estar aqui hoje. Estou muito feliz e orgulhoso de ser jogador do clube dos meus sonhos e do maior clube da história do futebol. Não vou falar mais, porque vou começar a chorar. Todos junto: Um, dois, três, Hala Madrid!", finalizou.