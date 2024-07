Seleção Brasileira acumula fracassos sob gestão de Ednaldo Rodrigues

A Seleção Brasileira Masculina, por sua vez, registrou insucessos na Copa do Mundo e na Copa América, sendo eliminada nas quartas de final para Croácia e Uruguai, respectivamente. Neste sábado, 6, o Brasil perdeu nos pênaltis para os Celestes , perdendo a oportunidade de conquistar o decacampeonato do continente.

Os insucessos atingem, ainda, as categorias de base do Brasil. Na Copa do Mundo Sub-20, perdeu nas quartas de final para Israel. No Mundial Sub-17, despediu-se na mesma fase, mas para a Argentina, sendo goleado pelos rivais por 3 a 0. Além disso, neste ano, a Seleção Brasileira, atual bicampeã olímpica, não estará entre os participantes dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Ainda sob a gestão de Ednaldo Rodrigues, a Seleção Brasileira registrou derrotas contra equipes inexpressivas no cenário de seleções, como as derrotas para Camarões, Marrocos, Senegal.

Este ano, o Brasil empatou com Estados Unidos (amistoso) e contra a Costa Rica (Copa América).